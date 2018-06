di Renato Leti

RIETI – Il ritorno della S.S. Passo Corese nel campionato regionale di Promozione è inteso dai dirigenti del sodalizio bianconero come il punto di partenza verso categorie superiori con l’intento di riportare la gloriosa società sabina verso quelle posizioni che nei decenni precedenti la proiettarono all’attenzione del calcio interregionale. Su tali prospettive un passo fondamentale è stato compiuto nell’estate del 2016 quando è avvenuta la fusione tra le due squadre del luogo creando l’attuale società che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Prima categoria tornando appunto in Promozione. “Stiamo definendo in questi giorni la composizione della nuova rosa giocatori – dice Fabrizio Vollera, uno dei due presidenti del sodalizio – prendendo innanzitutto contatto con i ragazzi che erano con noi lo scorso anno ed ascoltare le loro intenzioni; in seguito valuteremo la necessità di cercare qualche altro elemento – magari con esperienza in questa categoria – per migliorare e completare l’organico. Cambierà anche l’allenatore visto che Carlo De Angelis e Alberto Fontinovi, ai quali esprimiamo il nostro ringraziamento per il lavoro svolto, hanno lasciato la società: a giorni verrà comunicato il nome del nuovo tecnico e stabilita la data d’inizio della preparazione estiva”. La società ha confermato inoltre per le gare interne del prossimo campionato il ritorno al campo sportivo Amerigo Di Tommaso dopo le vicende ed i problemi emersi nella scorsa stagione.

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA