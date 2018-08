di Christian Diociaiuti

IL TABELLINO

RIETI - Un poker nel primo di due test in due giorni. Risultato finale 4-0 al Ramacogi, davanti agli appassionati, a patron Poulinakis e al diesse Mpasinkatu contro i cugini del Passo Corese (Promozione): tre reti nel primo tempo (doppio Tommasone e rete di Di Domenicantonio) e poi arrotondamento nella ripresa, con la bella punizione di Di Domenicantonio. Chéu adotta il 4-3-3 ma manda in campo un undici diverso dai titolari visti nelle ultime uscite: davanti Tommasone, La Ferrara e Di Domenicantonio. L'allenatore portoghese dà respiro alle prime linee che però giocheranno domattina alle 11.30, sempre al Ramacogi, con una squadra di quasi pari livello, la Lupa Roma di Marco Amelia (Serie D).Un giocatore nuovo visto in campo: si tratta del centrocampista Braima Candé, ex Kallithea (B greca), classe '95. Mediano dalla doppia nazionalità (Guinea Bissau, Portogallo) può ricoprire anche i ruoli della linea difensiva dal centro a destra. È in prova. A fine gara scarico e allenamento per chi non ha giocato.Costa D., Edgar, Xavier, 9 Tommasone, La Ferrara, Papagellis, Carrasco, Gualtieri, Paparelli, Braima, Di Domenicantonio. A disposizione: Chastre, Gallifuoco, Costa S., Gigli, Palma, Cericola, Maistro, Dabo, Todorov, Kean, Thomas, Lukinga. Allenatore: Chéu.Santarelli, Mirt, Spurio, Terracina, D'Alfonsi, Scarinci,Giovannangelo, Caprioli, Mechelli, De La Vallèe, Donati. A disposizione: Pegza,Varsalone, Samà, Melilli, Maggi, Gotkas, Marzicola, Valletta. Allenatore: Benigni.30' (rig.) e 42' Tommasone (rig.), 33' e 10'st Di Domenicantonio.