RIETI - Nella tarda serata di lunedì, tre uomini di origini rumene fanno irruzione da Starcolor, negozio di vernici e ferramenta in via Garibaldi a Passo Corese. Ma fanno saltare l'allarme. Uno riesce a scappare, gli altri due, invece, finiscono nella rete dei carabinieri del nucleo radiomobile, Fara Sabina e Castelnuovo di Farfa. Ora sono in carcere con l'accusa di concorso in furto. © RIPRODUZIONE RISERVATA