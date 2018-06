di Silvio Ippoliti

RIETI - Arriva l’ufficialità: Fabrizio Benigni torna sulla panchina del Passo Corese. Il tecnico trentaquattrenne dopo dopo aver lasciato la società del presidente Vollera nel febbraio del 2017 per motivi personali siederà di nuovo sulla panchina bianconera in vista del prossimo campionato di Promozione

Ad annunciarlo è proprio il Passo Corese, attraverso una nota postata sul profilo facebook della squadra. “L' A.S.D. S.S. Passo Corese comunica di avere affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Mister Fabrizio Benigni. Completano lo staff tecnico Prof. Mirco Sestili come preparatore atletico e Angelo Maria Tarsia come preparatore dei portieri. A Sabino Fioravanti, dopo aver ricoperto egregiamente l'incarico di allenatore della juniores, verrà affidato il ruolo di direttore dell'area tecnica che consisterà nel visionare e coordinare tutte le categorie giovanili e juniores fino alla prima squadra”

Domenica 24 Giugno 2018



