Il 4 e 5 giugno torna a Fara in Sabina “Passeggiando tra le Rose”

RIETI - Dopo lo stop forzato causato dal Covcid, il 4 e 5 giugno torna nella splendida cornice di Fara in Sabina una delle manifestazioni più attese, profumate e colorate dell’estate: “Passeggiando tra le Rose”.



"Passeggiando tra le Rose” è un evento che definirlo solo una mostra-mercato-evento dedicata alla regina dei fiori è limitante, soprattutto grazie alla sua forte connotazione storico culturale. Durante i due giorni di manifestazione, infatti, oltre all’esposizione e vendita di splendidi esemplari di rose provenienti da tutta Italia e dal mondo, ci saranno seminari e workshop, corsi, mostre, presentazioni di libri, incontri con esperti e storici, tutti incentrati sulla Regina dei Fiori: la Rosa.



Il territorio della Sabina poi, si presta in modo naturale come luogo destinato ad ospitare questo tipo di eventi, essendo una delle zone più verdi d’Italia, che fin dall’epoca antica si è contraddistinta per le sue ricchezze naturali.

All’interno di questo scrigno naturale troviamo il gioiello di Fara in Sabina, uno dei Borghi Storici del Lazio, dove il tempo sembra essersi fermato, che accoglierà gli ospiti della terza edizione di "Passeggiando tra le Rose” in questo scenario incantevole, offrendogli una suggestiva passeggiata lungo il corso principale, tra migliaia di varietà di rose di tantissime dimensioni, colori e forme.