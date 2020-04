RIETI - Fu un assalto spettacolare e condotto in perfetto stile militare, quello che all’alba di Pasqua del 1990 dieci banditi armati di mitra e pistole effettuarono sulla provinciale Reopasto, poco prima della frazione di Sellecchia, a pochi chilometri da Greccio, ai danni di un furgone blindato portavalori dell’istituto di vigilanza Assipol. Una rapina preparata nei minimi dettagli, che fruttò agli autori un miliardo e 171 milioni, proveniente dagli incassi che le tre guardie giurate romane a bordo del mezzo avevano riscosso in diverse filiali dei grandi magazzini Standa, iniziando in Toscana, poi in Umbria, a Terni, e che si sarebbe dovuto concludere in via Sacchetti Sassetti, a Rieti.



L'assalto

Tutto avvenne in pochi minuti, poco prima delle quattro della mattina di Pasqua, quando il furgone blindato, all’uscita di una curva, fu violentemente tamponato da un fuoristrada Patrol che lo stava seguendo da Terni. La guarda giurata al volante, complice l’asfalto reso viscido dall’olio cosparso in precedenza da altri rapinatori, perse il controllo del mezzo e si trovò chiusa ogni possibile via di fuga da una grande ruspa e da un furgoncino Ducato, oltre che da una Fiat Uno parcheggiata su uno dei lati della strada, che ostruivano l’intera carreggiata. Tutti mezzi risultati rubati da tempo e parcheggiati in qualche garage in attesa del colpo, e anche la ruspa, si apprese, era stata portata sul posto alcuni giorni prima. I minuti successivi furono drammatici, sia per i tre vigilantes, costretti a scendere, che per quattro giovani reatini che tornavano in auto da una discoteca umbra. Furono fermati e fatti sdraiare sull’asfalto, mentre alcuni rapinatori (descritti come freddi e professionali dalla vittime, senza particolari inflessioni dialettali) a colpi di mitra cercarono di rompere la serratura del portellone, ma senza riuscirci: le guardie non avevano le chiavi perché la cassaforte veniva aperta solo all’interno della sede dell’Assipol al termine del giro di riscossioni, e così una parte dei banditi, per non perdere tempo prezioso, decise di salire sul mezzo portavalori mentre gli altri utilizzarono una Lancia Thema, risultata anch’essa rubata. Il colpo, comunque, rischiò di fallire. Il furgone dell’Assipol, infatti, incrociò durante la fuga una gazzella dei carabinieri che, ricevuto l’allarme, si stava dirigendo sul luogo della rapina. Il furgone senza i soldi e la Thema furono ritrovati la mattina successiva, a oltre 24 ore dal colpo, in una stradina di campagna nei pressi di Torricella Sabina.

Le indagini

La banda dimostrò, comunque, di conoscere bene quella parte della provincia di Rieti perché evitò di percorrere la Salaria e giunse sul posto percorrendo strade secondarie per evitare i posti di blocco di polizia e carabinieri e sfuggendo ai controlli dall’alto degli elicotteri. Un altro particolare insospettì gli investigatori facendoli propendere per l’esistenza di basisti locali: il punto era lo stesso dove due anni prima, nel 1988, furono ritrovate le auto usate in una rapina compiuta alla Banca Popolare di Rieti di viale Matteucci, conclusasi con l'arresto di quasi tutti i componenti della banda da parte della polizia. Quello del 1990 fu uno dei primi spettacolari assalti compiuti contro i blindati che trasportavano denaro, il fatto rimbalzò a livello nazionale anche per due false rivendicazioni della rapina da parte delle Brigate Rosse, fatte pervenire alla redazione di due quotidiani di Terni e Napoli, contenenti riferimenti all’omicidio del senatore democristiano Ruffilli a Forlì da parte dei terroristi. Ma si trattava solo di depistaggi. In seguito, una parte dei rapinatori fu arrestata e processata perché coinvolta di altri colpi commessi nel Lazio e in regioni vicine.

