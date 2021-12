Rieti, pari in extremis: a Trestina, Canestrelli evita il ko (2-2)

RIETI - Con un gol di Canestrelli a pochi istanti dal 90', il Rieti riesce ad evitare la terza sconfitta consecutiva, costringendo il Trestina al pareggi . Finisce 2-2 a Città di Castello, con la formazione amarantoceleste in vantaggio alla mezz'ora con Matteo Menghi, preferito a Marcheggiani (entrato poi nella ripresa), ma ripresa immediatamente da Di Cato al 38'.

Nel secondo tempo, al 68' ecco il gol Khribech a ribaltare completamente l'andamento della gara (2-1 per gli umbri), che il Rieti però ha saputo gestire fino a trovare la rete del definitivo 2-2 arrivata all'88' sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Tirelli e tramutato in gol dal colpo di testa di Canestrelli, al suo primo centro stagionale.

Per il Rieti, insomma, una boccata d'ossigeno dopo due ko di fila e le contestazioni di domenica scorsa prima della sospensione del derby col Flaminia. Ora per gli uomini di Alessandro Boccolini l'opportunità di sfruttare il doppio impegno casalingo con Unipomezia e Cascina per riprendere quota e abbandonare - si spera - la zona calda della classifica.