Parco dello Sport, nei prossimi giorni incontro su manutenzione e ultimazione dell’area

RIETI - Questa mattina l’assessore alla manutenzione del Comune di Rieti, Fabio Nobili, insieme a tecnici e funzionari del Comune, ha effettuato un sopralluogo presso il Parco dello Sport, in concomitanza dello sfalcio dell’erba effettuato dalla società a cui la precedente amministrazione comunale ha affidato i lavori e la manutenzione dell’area per due anni.

«Nei prossimi giorni incontreremo nuovamente la società per fare il punto della situazione sulla manutenzione del Parco dello Sport – spiegano gli assessori Fabio Nobili e Chiara Mestichelli – e sulle ulteriori opere finalizzate al completamento dell’area. Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni dei giorni scorsi rispetto alla praticabilità del percorso per diversamente abili, segnaliamo che le stesse sono state immediatamente prese in considerazione e gli uffici hanno attivato una verifica tecnica da parte dell’azienda esecutrice e fornitrice dei materiali, trattandosi di opera certificata anche sotto il profilo funzionale e dell’utilizzo da parte anche delle persone diversamente abili».