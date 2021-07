Tutto pronto per l'inaugurazione del parco sportivo Elettra Pollastrini

Giovedì 15 Luglio 2021, 09:33

RIETI - Domani, venerdì 16 luglio, alle 10.30 si terrà l’inaugurazione del Parco Sportivo Elettra Pollastrini, iniziativa inizialmente programmata per la scorsa settimana ma rimandata per sopraggiunti impegni istituzionali.

Con l’occasione l’Ater della provincia di Rieti consegnerà alla cittadinanza un’area che insiste in un complesso di sua proprietà in via Elettra Pollastrini, riqualificata con fondi della Regione Lazio, nella quale sono stati realizzati un campo da Calcio a 5, un campo da basket 3vs3 e un campo da bocce.

All’inaugurazione prenderanno parte l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, il consigliere regionale Fabio Refrigeri e il presidente dell’Ater di Rieti Giancarlo Cricchi oltre gli altri rappresentanti istituzionali invitati.

Durante l’iniziativa l’Ater, in collaborazione con l’Arcigay Rieti e l’Arci Rieti, consegnerà una panchina arcobaleno messa in posa nel Parco sportivo per sensibilizzare contro ogni forma di violenza e discriminazione contro le soggettività Lgbt.