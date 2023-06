Il parco della Meridiana in via Sandro Pertini viene riconsegnato alla città dopo i lavori di riqualificazione

RIETI - Giovedì 15 giugno alle 9 il parco della Meridiana in via Sandro Pertini tornerà a disposizione di bambini ed adulti del quartiere Campoloniano in una nuova veste più inclusiva e più sicura. Nell’area riservata ai giochi è stata completamente sostituita la pavimentazione anti-shock, è stata realizzata una nuova rampa per favorire l’accesso e tra i nuovi attrezzi ludici è stata prevista una speciale altalena che permette a qualunque bambino di poter giocare in sicurezza insieme agli altri. E’ presente anche un percorso con segnali per l’educazione stradale. Quello che si concluderà il 15 giugno sarà il primo di una serie di sei interventi di questo tipo che riguarderanno il capoluogo.

A confermare l’importanza per il Comune di Rieti di azioni come queste sarà presente il sindaco Daniele Sinibaldi, l’assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energie Rinnovabili e Agricoltura Giuliano Sanesi e la consigliera comunale Annacarla Purificati.

L’assessore Giuliano Sanesi sottolinea che «l’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di essere sempre presente per fornire il massimo ascolto possibile e soddisfare le esigenze dei cittadini, nonché mantenere e far crescere una città sempre più ricca di servizi e spazi comuni, ma è anche importante la collaborazione per far aumentare in tutti la consapevolezza del valore del rispetto dei beni comuni, facendo in modo che deprecabili episodi di vandalismo non privino la comunità di risorse importanti per il benessere di tutti».