Parco del Borgo: iniziati i lavori di messa in sicurezza, pulizia e manutenzione

RIETI - Sono iniziati, nella mattinata odierna (20 agosto), i lavori di messa in sicurezza, pulizia e manutenzione del Parco VI Giugno di via della Cavatella, chiuso temporaneamente dalla serata di ieri con un'ordinanza del Sindaco Daniele Sinibaldi proprio per permettere l'esecuzione degli interventi, coordinati dall'assessore alla Sostenibilità ambientale Giuliano Sanesi e dall'assessore alla Manutenzione Fabio Nobili.



«Abbiamo avviato subito gli interventi per restituire decoro a questa importante area verde nel cuore della Città - spiegano gli assessori Sanesi e Nobili - Un ringraziamento particolare intendiamo rivolgere ai lavoratori della cooperativa impegnata questa mattina».