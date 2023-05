Mercoledì 10 Maggio 2023, 00:10 - Ultimo aggiornamento: 09:37

RIETI - ​Ha rischiato quasi il linciaggio un pakistano che, domenica pomeriggio, ha avvicinato una bimba di poco più di due anni per poi strattonarla, allontanandola dal controllo della nonna. Le urla della donna, che subito si è accorta di quanto stava accadendo, hanno messo in fuga l’uomo che è stato anche rincorso da alcune persone. Una vicenda avvenuta nel parco pubblico di via Palmiro Togliatti, a Santa Rufina di Cittaducale, verso le 18. Secondo le persone presenti sarebbe stato un tentativo di rapimento, molto più probabilmente un adescamento, mentre fonti ufficiali dell’Arma dei carabinieri riferiscono di uno «strattonamento», tanto che poi la nonna della bambina, raggiunto il pakistano, ha preso per un braccio la nipote e, strattonandola a sua volta, è riuscita a riportarla a sé.

Certo, è che lo straniero, un giovane di 32 anni - presa per mano la bimba mostrandole forse un video nel proprio telefonino per distrarla e catturare la sua attenzione - in qualche modo la obbligava a seguirlo.

Dopo l’accaduto è stato richiesto sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che poi ha individuato e interrogato l’uomo. Non è chiaro cosa abbia cercato di spiegare il pakistano per giustificare quell’inquietante episodio ma, sembrerebbe, che abbia riferito di aver agito in buona fede e senza nessuna volontà di far del male alla ragazzina, volendo solo effettuare una videochiamata con un proprio congiunto per mostrarle una bambina italiana. Non si saprà certo la verità sull’accaduto e probabilmente nessuna certezza sul gesto, ma l’inquietante episodio è avvenuto sotto gli occhi di tutti in un momento in cui il parco era molto frequentato per via della presenza di genitori con i propri figli piccoli e nonni con i nipoti che stavano trascorrendo una domenica di relax, nell’area verde attrezzata di Santa Rufina.

Proprio durante quei momenti di tranquillità e spensieratezza il giovane si è avvicinato alla piccola, l’ha presa per mano cercando di allontanarsi con lei a piedi. Un’azione decisa ed energica dato che la bimba è stata anche strattonata. Ma agli occhi vigili della nonna - che voltandosi non ha più visto la nipotina - non è sfuggito quanto stava accadendo con il pakistano che cercava di allontanarsi con la nipote per mano. Le urla della donna hanno messo tutti in allarme, poi lo scatto verso l’uomo e lo strattone per riprendersi la nipote. È a questo punto che più persone presenti nel parco in quel momento si sono scagliate contro il pakistano che, terrorizzato, si è dato precipitosamente alla fuga senza farsi raggiungere, riuscendo a seminare tutti per poi far perdere le proprie tracce.

Così, sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine e sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo di Cittaducale che ha rintracciato ed interrogato il giovane il quale è stato poi denunciato alla locale autorità giudiziaria che ha ravvisato, nei suoi confronti l’ipotesi di reato di violenza privata. Gli stessi genitori della bambina, subito avvisati dalla nonna, hanno poi presentato denuncia-querela. Solo l’instaurazione di un procedimento penale potrà ora fare chiarezza sull’accaduto.