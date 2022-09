Aree verdi, lettera aperta dell’assessore Giuliano Sanesi ai cittadini: «Aiutateci a tenere in ordine i nostri parchi»

RIETI - L'assessore alla Sostenibilità ambientale del Comune di Rieti, Giuliano Sanesi scrive una lettera aperta ai cittadini in merito alla situazione dei parchi.

«Cari Cittadini,

il Comune di Rieti si impegna a profondere ogni giorno il massimo sforzo per tenere pulite e ordinate le aree verdi nella Città. Nonostante le risorse finanziarie e umane siano limitate, stiamo cercando di garantire alla nostra Comunità la più agevole fruizione degli spazi pubblici e dei parchi in particolare.

Vi chiediamo però di aiutarci a tenere pulite e ordinate le aree verdi della nostra Città, di averne cura come fossero vostre. Perché, in realtà, queste aree sono proprio le vostre, le nostre, di tutti e tutti dobbiamo prendercene cura, insieme, per goderne meglio.

Vi ringrazio sin d’ora della collaborazione necessaria per rendere Rieti una Città più pulita, più ordinata e più bella, come merita».