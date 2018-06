RIETI - Anche la federazione provinciale del Pd, dopo il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, prende posizione in maniera chiera ed inequivocabile sul caso del parcheggio a pagamento al de Lellis,



«Sul parcheggio a pagamento al de Lellis di Rieti, la segreteria provinciale del Pd–Federazione di Rieti - si legge in una nota dice: no, grazie. Non si può pensare di far cassa a spese dei pazienti e dei loro familiari, tutto ha e deve avere un limite. Senza dimenticare il momento difficilissimo che territorio e popolazione stanno vivendo: solo chi è politicamente miope, incapace di guardare oltre il proprio naso, non si rende conto che tali scelte non fanno altro che aggravare la situazione.



Ci uniamo, quindi, al sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, alle parti sociali e alle associazioni nel ritenere ipotesi assolutamente da percorrere quella del ricerca di un sito alternativo a ridosso dell'ospedale da adibire alla sosta libera. E ci mettiamo a disposizione, come Pd-Federazione di Rieti, per l'avvio di un nuovo tavolo di confronto che porti alla soluzione auspicata per il bene del territorio, dei cittadini e dei fruitori dell'ospedale».





Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:50



