RIETI - Parcheggio dell’ospedale a pagamento, il Pd batte un colpo. In una nota diffusa dal coordinamento cittadino e dal gruppo consiliare, i dem condividono “la rabbia dei cittadini e delle associazioni reatine” sul parcheggio a pagamento del de Lellis ma sembrano puntare l’indice più sulla Asl che sul Consorzio Industriale. “Come è stato possibile che un privato possa oggi godere con la mera apposizione di una sbarra e di una cassa continua dei proventi di un parcheggio realizzato dalla Asl pochi anni fa su un fondo rustico con un investimento di 300 mila euro?”. Il Pd chiede dunque che si “compensi” la privatizzazione avvenuta in corso d’opera aumentando le aree di sosta gratuite per i dipendenti e anche per gli utenti, “per evitare guerre tra poveri”. Altra questione “è comprendere le modalità con cui è avvenuta l’espropriazione del fondo rustico privato da parte del Consorzio industriale: vorremmo sapere pubblicamente quale sia il costo dell’esproprio, se lo stesso sia compatibile con i valori di mercato e se, nel caso, sia stato previsto un rimborso alla ASL visto che è quest’ultima ad aver realizzato l’opera su cui oggi qualcuno “stacca il biglietto”.

Il Pd reclama chiarezza sul parcheggio sia dalla dirigenza Asl che dai vertici del Consorzio e annuncia iniziative “nella sede più consona, il consiglio comunale” essendo il Comune di Rieti socio del Consorzio.

Domani intanto, nuova manifestazione di protesta al parcheggio, promossa stavolta da Alcli Giorgio&Silvia, Cittadinanzattiva Rieti e Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi civili: l’appuntamento è alle 10. Si manifesta “contro un’ingiustizia”. “Ogni cittadino e organizzazione porti cartelli, volantini e striscioni – scrivono gli organizzatori - per rappresentare tutta l’indignazione della cittadinanza contro questa ennesima forma di speculazione economica sulla pelle dei malati e dei cittadini”.

