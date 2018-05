RIETI - Facendo seguito agli impegni assunti dal Consorzio nel tavolo tecnico costituito presso la Prefettura di Rieti e visto l’imminente avvio del cantiere per la realizzazione della rotatoria tra via Greco e via Baroni, il Consorzio Industriale, di concerto con la società AJ Mobilità, ha deciso, a decorrere dal 16 maggio 2018, di ridurre considerevolmente la tariffe per la sosta nel costruendo parcheggio ad un 1 euro al giorno fino al completamento dei lavori, ritenendo, così facendo, di poter contenere il disagio per l’utenza.



«Dovendo far collimare le esigenze organizzative di due diversi cantieri - si legge nella nota del Consorzio industriale - i cui lavori comunque incidono sullo stesso tratto di strada, si è ritenuto di agevolare la sosta e la viabilità anche attraverso la riduzione del costo orario della sosta stessa. Nelle more del completamento dei lavori il Consorzio predisporrà una proposta complessiva di organizzazione della sosta per l’intera area che sarà una sintesi delle istanze avanzate nel corso della riunione del 19 aprile 2018, inclusi alcuni vantaggi economici per i fruitori del parcheggio. Tale proposta sarà inviata al Prefetto per un ulteriore confronto tra le parti, così come concordato nella sopra richiamata riunione» conclude il Consorzio.

