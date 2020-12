Partono le nuove aree a disco orario nel centro storico di Rieti. Dal 16 dicembre i controlli della Municipale

RIETI - La Giunta Cicchetti, su proposta dell’assessore alla Polizia Municipale Onorina Domeniconi, ha approvato l’istituzione di aree di sosta regolamentate a mezzo disco orario. In queste ore si stanno ultimando i dettagli in termini di segnaletica orizzontale e verticale nelle zone del Centro storico interessate dalla nuova regolamentazione: Largo Alfani, Largo Santa Barbara, Piazza Bachelet, Via Potenziani.

In queste aree, dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 9 alle ore 18, si potrà parcheggiare con tempo massimo di sosta pari a 60 minuti.

Considerato che i controlli della Polizia Municipale partiranno da mercoledì 16 dicembre, si invitano fin d’ora i cittadini a rispettare le nuove regole di parcheggio.

«Raccomando fortemente ai cittadini di collaborare con noi per la migliore gestione dei parcheggi nel centro storico – dichiara l’assessore Onorina Domeniconi – Sono certa che, in pochi giorni, i reatini si abitueranno alla nuova regolamentazione a disco orario e rispetteranno le regole. I controlli della Municipale partiranno da mercoledì ma più che sulle sanzioni noi contiamo fortemente sul senso di responsabilità degli automobilisti».

