Parcheggi a Rieti, da dicembre nuove zone gratuite regolate con disco orario

RIETI - L’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi, comunica che, nella settimana in corso, inizieranno i lavori propedeutici alla creazione di zone di parcheggio gratuito regolate da disco orario.

In particolare, verranno realizzate strisce bianche in via dei Pini, Largo Bachelet, Via Cintia, Via Potenziani e Largo Alfani. In queste aree, a partire dai primi di dicembre (seguirà comunicazione ufficiale con la data definitiva di avvio) saranno in vigore i parcheggi a striscia bianca regolati da disco orario.

