RIETI - Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleogico (Cnsas) del Lazio è intervenuto nel tardo pomeriggio di oggi sul Monte Nuria, in provincia di Rieti, per recuperare un uomo precipitato con il parapendio e che stava partecipando ai Campionati italiani in corso di svolgimento a Poggio Bustone.



Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso slpino della stazione di Rieti e gli uomini dei vigili del fuoco. Una volta raggiunto il ferito, che presentava traumi agli arti inferiori, è stato caricato a bordo dell'elicottero dei vigili del fuoco per il trasporto all'ospedale, dove è attualmente ricoverato.

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA