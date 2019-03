IL TABELLINO

RIETI - Sconfitta all’esordio nella Viareggio Cup per il Rieti: contro l’Athletico Paranaense nella prima giornata del girone 4 gli amarantocelesti sono stati sconfitti 3 a 1.I brasiliani in pratica ipotecano il successo nel primo tempo grazie alla doppietta di Vinicius Mingotti andato a segno al 18’ su rigore e al 27’. Nella ripresa a riaprire la partita ci penso Panano che va in rete al 7’ portando il risultato sul 2 a 1. Il Rieti tenta in tutti i modi a pareggiare la gara ma le speranza di iniziare il prestigioso torneo con un risultato positivo si spengono a 2’ dal termine quando i brasiliani segno la terza rete con Christian che fissa il punteggio sul definitivo 3 a 1.Nell’altra gara del girone il Torino invece supera il Norchi Dinamoeli Tiblisi 7 a 1 e mercoledì si tornerà in campo per la seconda giornata con un programma gare che prevede Torino-Rieti e Norchi Dinamoeli Tiblisi contro Athletico ParanaenseBasile, Peluzzi (67′ Nasufi), Tortorelli, Garofolo (85′ Santini), Fabiani, Madonna, Chiacchierini (46′ Pantano), Anelli, Manelli (85′ Cerbara), Spedaliere, Paglino (67′ Laneve). A disposizione: Marino, Bellagamba, Santini, Cerbara, Bernardini, Esposito, Collorafi, Parente, Pantano, Laneve. Allentaore: Vincenzo Moncelli.Allan, Kennedy (67′ Rampon), Luca Caio (83′ Patrick), Wuelligton, Victor, Vinicus Kaue, David (67′ Christian), Brener (83′ Gonzalez), Vinicus Mingotti, Joao Pedro, Kleiton. A disposizione: Beserra, Patrick, Kochem, Gonzalez, Rampon, Ramon, Victor, Christian. Allenatore: Eduardo Maciel De Barrios.Arena di Torre del Greco18′ rig. e 27′ Vinicius Mingotti (A), 52′ Pantano (R). 88′ Christian (A).