Rieti, morte del Papa emerito Benedetto XVI: quelle numerose visite informali da cardinale nel Reatino

RIETI - Una sola visita ufficiale a Rieti, da cardinale, ma un legame profondo con la Valle Santa. Il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, è scomparso all'età di 95 anni.

Una sola visita ufficiale per lui, da cardinale, nel Reatino: il 19 dicembre 1989, quando il presidente del Lions Club, l'avvocato Antonio Belloni, l'invitò a raccontare il suo ultimo libro nel salone papale in Vescovado. Ma sono state numerose le visite precedenti e successive, informali. In particolare, a Villa Tizzi, dove festeggiò il suo sessantesimo compleanno, con i suoi familiari. Da allora, una volta o due all'anno, una visita dell'allora cardinale Ratzinger c'è sempre stata.

La prima visita nel Reatino potrebbe risalire al febbraio del 1983, quando l'allora cardinale Ratzinger disse messa nella grotta del presepe di Greccio. Poi, fino al 2004 - anno precedente alla sua elezione alla soglia pontificia - altre numerose visite ai due santuari, spesso concelebrando con i frati. Sempre in maniera privata.