Lunedì 9 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - E’ stata Poggio Bustone, nella nostra provincia, la meta preferita da Papa Benedetto XVI, il rifugio sicuro dove approdare fuori da Roma. A Poggio Bustone Joseph Ratzinger - Papa Benedetto XVI - è stato più volte, tanto da festeggiarci, un anno, a Villa Tizi il suo compleanno con il fratello Georg. A Rieti, poi, aveva un fraterno amico nel vescovo Lorenzo Chiarinelli, pastore della Chiesa di Viterbo.

I due si erano incontrati anche altre volte perché entrambi studiosi di San Bonaventura di Bagnoregio sul quale hanno scritto parecchie volte: l’ultima pubblicazione postuma del vescovo emerito Lorenzo Chiarinelli, impreziosita da discorsi ed interventi sulla visita di Papa Ratzinger a Bagnoregio, fu presentata proprio a Bagnoregio. Si tratta di una raccolta di 14 meditazioni con San Bonaventura fatte dal vescovo Lorenzo Chiarinelli nel corso degli anni 1998-2016 ai convegni di studi bonaventuriani a Bagnoregio.

Inoltre, l’attenzione dei fratelli Ratzinger nei confronti della città di Rieti c’è stata anche per la musica, in considerazione che Georg Ratzinger è stato direttore del “Coro dei Passerotti” (voci bianche) della Cattedrale di Ratisbona, ensemble corale che ha più volte cantato brani del grande maestro polifonico Giuseppe Ottavio Pitoni, nato a Rieti, considerato dal musicologo tedesco Sigfrid Gmeinwieser, quale «massima espressione del barocco polifonico romano».

Il musicologo di Ratisbona, negli anni Sessanta, per due anni di studi grazie ad una borsa di studio del Governo della Baviera, ha effettuato una serie di studi e ricerche sia a Roma che a Rieti sul tema “La musica a Roma nel 6-700”, arrivando al risultato che il musicista reatino Giuseppe Ottavio Pitoni rappresentava la «massima espressione del barocco polifonico romano»

Siegfried Gmeinwieser, oggi “cittadino onorario” di Rieti ha anche insegnato all’Università di Ratisbona insieme ai fratelli Ratzinger, quindi tra loro c’era un rapporto professionale, piuttosto amichevole. Il vescovo Lorenzo Chiarinelli, in una delle ultime volte che si recò in visita al Papa emerito Benedetto XVI, gli consegnò un libro sugli atti del convegno sul musicista reatino Giuseppe Ottavio Pitoni, promosso dall’amministrazione provinciale reatina.