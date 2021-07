Fara Film Festival, l'attore Paolo Ruffini visita il museo civico archeologico

Domenica 25 Luglio 2021, 17:12

RIETI - Visita vip al Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina. L’attore Paolo Ruffini che si è scoperto appassionato ed interessatissimo ha visitato il Museo restando affascinato da quanto vi è custodito. L’attore, conduttore e regista toscano, Paolo Ruffini, era Fara in Sabina per il Fara Film Festival, in qualità di ospite e si è recato in visita al Museo Civico Archeologico in occasione del ventennale del Musaf.

Il sindaco

«È stato bello poter festeggiare la ricorrenza del ventennale del nostro Museo Civico Archeologico (Musaf) con un ospite di eccezione - dichiara il Sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo - Ringrazio Paolo Ruffini per la curiosità e l’attenzione che ha dimostrato per il nostro Museo e verso una terra ricca di storia, bellezza e cultura. Grazie al Fara Film Festival che ha permesso questo incontro e ci sta regalando serate piene di emozioni, promuovendo e valorizzando al contempo la nostra Città».