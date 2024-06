RIETI – Paolo Rinalduzzi atto terzo. Il sindaco uscente di Cantalupo viene riconfermato per la terza volta consecutiva. E anche stavolta, numeri alla mano, per “acclamazione popolare”: la sua lista civica, “obiettivo Comune”, ottiene uno dei risultati più alti di tutta la consultazione provinciale, attestandosi quasi all’80% delle preferenze (79,46 per 770 voti ottenuti); staccata, e di molto, la lista del rivale Lamberto Bianchi, “Il nuovo futuro di Cantalupo”, che si ferma a 199 voti (20,54%).

Premiato, ancora una volta, l’uomo prima dell’esponente politico, quello stesso uomo che 5 anni fa, dopo aver esternato la decisione di non ricandidarsi per il secondo mandato, fu richiamato da una petizione popolare dei cittadini di Cantalupo, che con tanto di raccolta firme lo esortarono a tornare sui suoi passi. E Rinalduzzi lo fece, vincendo le elezioni del 2019. Un risultato ripetuto anche nella tornata appena conclusa. Che donerà altri 5 anni di amministrazione ad uno dei sindaci più amati dalla sua comunità.