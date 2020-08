Rieti, Regione e il progetto “Con Maria”, Paola Minaccioni ad Amatrice

RIETI - Al via il progetto “Con Maria, in cammino con l’Arte, la Bellezza e la Cultura”, promosso dall’Assessorato al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio. Primo appuntamento ad Amatrice, venerdì 7 agosto e sabato 8. Incontri, masterclass, spettacoli e attività dedicate alle donne nell’area Don Minozzi del Centro Caritas.

Interverranno il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, i Consiglieri regionali Fabio Refrigeri e Sergio Pirozzi, gli Assessori della Regione Lazio Giovanna Pugliese, Alessandra Sartore e Claudio Di Berardino, il Vescovo di Rieti Monsignor Domenico Pompili ed altri rappresentati delle Istituzioni civili e religiose.

Alle ore 19.00 di sabato 8, l’incontro dal titolo “l’energia delle donne”. Parteciperanno: Vincenza Bufacchi, Direttrice CNA Rieti; Maria Antonietta di Gaspare, Sindaca di Borbona; Saveria Fagiolo, Socia fondatrice della Casa editrice Funambolo; Sonia Mascioli, Presidente della Casa delle Donne di Amatrice; Claudia Mozzetti, titolare del laboratorio gastronomico "Al Corso"; Marina Serafini, ideatrice del profumo “401 È Amatrice” e titolare dell’azienda “Riflessi”; Giovanna Pugliese, Assessora regionale al Turismo e Pari Opportunità; Alessandra Sartore, Assessora regionale alla programmazione economica e Bilancio. Modera l’incontro Gemma Giovannelli, giornalista di RAI3.

Sempre nella serata di sabato, alle ore 20.30, lo spettacolo di e con Paola Minaccioni “La ragazza con la valigia” col quale l’attrice riproporrà i suoi personaggi comici, nati in teatro e resi noti dalla televisione, dalla radio e dal cinema.

«Sono davvero felice del fatto che il progetto “Con Maria, in cammino con l’Arte, la Bellezza e la Cultura” parta da Amatrice, un luogo simbolo della nostra Regione, al quale dobbiamo costantemente continuare a dare le attenzioni che merit»”, dichiara Giovanna Pugliese, Assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio.

«Come per le altre tappe del progetto che scopriremo nel corso dei prossimi mesi, abbiamo scelto Amatrice perché in questo luogo, e attorno alla Chiesa di Santa Maria dell’Ascensione o Filetta, è forte il culto mariano - continua Giovanna Pugliese - Abbiamo costruito un programma ricco e articolato con contributi autorevoli per approfondire sia gli aspetti più spirituali legati a Maria sia le questioni centrali nella vita di una donna: il ruolo che ricopre nella società, le pari opportunità, il contrasto alla violenza maschile, la prevenzione, la salute e la medicina di genere».

