RIETI - Girgenti si prepara ad accogliere "Panorama e Gusto". La kermesse avrà luogo il 17 agosto a partire dalle 18 e offrirà a tutti i partecipanti una preziosa occasione per riscoprire i sapori tipici della nostra terra, immersi in paesaggi naturalistici mozzafiato. Un percorso degustativo e panoramico scandito in 7 tappe caratterizzate da altrettante proposte gastronomiche preparate con prodotti tipici del Cicolano, da assaporare contemplando la Valle del Salto e il Lago dalle strade di Girgenti. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del buon cibo e per chiunque voglia conoscere o riscoprire uno dei piccoli tesori della nostra provincia, come il paese di Girgenti.



LE TAPPE: 1- Aperitivo, 2- Pasta in casa al ragù di cinghiale, 3- Pasta e ceci, 4- Cinghiale alla cacciatora, 5- Pizza salata, pecorino, pizze fritte, salami, 6- Nuova tappa a sorpresa, 7- Dolci.



Ad ogni tappa saranno presenti anche acqua e vino.

