Rieti, presentato il libro di Felice Paniconi su Loreto Mattei

RIETI - "Loreto Mattei. Teorica del verso volgare e prattica di retta pronuntia, con un problema delle lingue, e toscana in bilancia": è l'ultima fatica del professor Felice Paniconi, che esce per le edizioni "Il Formichiere" con prefazione di Gianfranco Formichetti. Il libro è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Rieti. Poeta di rara raffinatezza e prolifico collaboratore dell’Annuario dell’Associazione storica per la Sabina, il reatino Felice Paniconi pubblica la sua tesi di dottorato in Italianistica: un’edizione critica commentata del trattato d’ortoepia e metrica volgare dato fuori nel 1695 dal suo concittadino Loreto Mattei, intellettuale e poligrafo controriformista, accolto in Arcadia col nome di Laurindo Acidonio.

L’opera è articolata in tre sezioni, e chiude il volume una biografia di Mattei e un repertorio bibliografico delle sue opere edite. La presentazione del volume si è svolta su iniziativa dell’assessorato alla cultura del Comune di Rieti, con saluti e introduzione dell’assessore alla cultura, alla scuola e all’università, Letizia Rosati. Interventi di Gianfranco Formichetti e Alessandra Pasqualotto, ha moderato Paola Rita Nives Cuzzocrea.