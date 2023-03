Asl e Lilt, inaugurate due panchine rosa al de Lellis e al Consultorio familiare di Rieti

RIETI - Due panchine rosa installate in due luoghi simbolo della sanità reatina per ricordare ai cittadini l’importanza della prevenzione e della lotta ai tumori, per sensibilizzare sul tema della salute della donna e sulla medicina di genere. E’ accaduto questa mattina, prima presso il Presidio ospedaliero di Rieti e successivamente presso la sede del Consultorio Familiare di via del Terminillo. All’iniziativa, organizzata dalla Asl di Rieti e della Lilt, Associazione di Rieti, hanno preso parte il Direttore Generale f.f Anna Petti, il Direttore Sanitario Assunta De Luca, il Presidente della Lilt di Rieti Enrico Zepponi, il vice presidente Flavio Fosso, il consigliere Franco Scipioni insieme a volontari e operatori sanitari.

La panchina rosa, posta in luoghi largamente frequentati come l’Ospedale e il Consultorio Familiare richiama l’attenzione dei cittadini, uomini e donne, utenti, pazienti, familiari e operatori sanitari su un tema essenziale per la collettività: l'importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l'incidenza delle malattie e la mortalità e per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita. Un obiettivo da sempre perseguito da Asl Rieti e Lilt associazione di Rieti che collabora con l’Azienda nella raccolta delle adesioni ai programmi di screening oncologici e che oggi si rafforza ulteriormente con questo gesto altamente simbolico di vicinanza, sostegno e sensibilizzazione.