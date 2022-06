Il Panathlon Club Rieti premia Sandro Giovannelli

RIETI - Sabato 25 giugno in occasione dei Campionati Italiani di Atletica Leggera il Panathlon Club Rieti ha consegnato il più ambito riconoscimento panathletico a Sandro Giovannelli, socio onorario del Club ed uno dei massimi dirigenti della Federazione.



Il riconoscimento consiste in un distintivo d'oro accompagnato da una pergamena con la motivazione e nell'iscrizione del nome del premiato nell'Albo d'oro.



Il premio è conferito dal Panathlon International, su richiesta dei club, a persone - panathleti e non - che essi vogliano onorare per l’impegno e il contributo profusi nell’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali e/o per la loro promozione a fianco del Movimento panathletico o della Fondazione Culturale Panathlon International “Domenico Chiesa”.



Questo ciò che è stato scritto nella pergamena:

«Una vita spesa per il suo grande amore: l’atletica leggera. Gli inizi da allenatore, poi Commissario tecnico della nazionale femminile fino ad arrivare al vertice mondiale come dirigente della Iaaf, Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Eccezionale organizzatore, ha portato il messaggio della regina degli Sport in ogni angolo del mondo contribuendo al suo sviluppo planetario. Ha il merito di aver sempre messo in primo piano il rispetto per l’atleta e di aver impegnato ogni».