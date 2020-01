© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Venerdì scorso, 17 gennaio, presso il Ristorante “La Foresta”, si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva del Panathlon Club Rieti, Club fondato nel 1963. Dopo il tocco di campana ed i saluti di rito, sono stati eletti il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea nelle persone di Gianfranco D’Orazio e Ferdinando Poscente.È stata letta la relazione morale, da parte del Presidente uscente (Maria Clara Mariannantoni Napoleoni), dove è stata illustrata e ricordata ai soci l’attività svolta nel 2018 e nel 2019. Un momento di raccoglimento è stato dedicato a soci del Club scomparsi recentemente. Successivamente il Tesoriere Giannino Orlandi ha relazionato sul consuntivo del 2019 e sul preventivo del 2020. Il Presidente dei revisori contabili Franco Vecchi ha letto la relazione finale.A questo punto si è aperta l’assemblea elettiva che si è svolta con votazioni all’unanimità sia per il Presidente sia per i Consiglieri. L’Assemblea ha dato i seguenti risultati elettorali per il biennio 2020-2021.Presidente: Costanzo Truini (primo mandato)Consiglieri: Antonella Brunelli, Mauro Cordoni, Roberto Donati, Silvano Landi, Giandomenico Orlandi, Anna Pasquali, Giuseppe Pitoni, Maurizio Simonetti.Addetto Stampa: Anna Sfoza Nobili.Collegio dei Revisori: Franco Vecchi, Giovanni Santoprete, Valentino Capponi, Loreto Santoprete e Gianfranco Brunelli.Collegio Di Garanzia Statutaria: Guglielmo Fioramonti, Eugenio Del Pio, Gianfranco D'orazi, Marco Lafiandra e Paolo Palmieri.