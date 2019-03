© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La presidente del Panathlon Club Rieti, Maria Clara Mariannantoni Napoleoni, con la collaborazione di soci e consiglieri, è stata protagonista della cerimonia avvenuta il 12 marzo scorso nella palestra della scuola Elementare di Piazza Tevere dove si è tenuta una manifestazione a favore della Soc. Asd Sport e Terapia. Nell’occasione sono stati consegnati degli zainetti acquistati con il contributo del Club ai ragazzi della Associazione “Asd Sport e terapia” presieduta da Adriana Catini. Alla manifestazione hanno preso parte anche il Presidente della Npc Giuseppe Cattani e alcuni giocatori della Npc che hanno dato la loro vicinanza e amicizia ai giovani premiati.«E' una bella giornata – ha esordito la presidente Mariannantoni Napoleoni - Tocchiamo con mano l'esito dell'approvazione, nel novembre scorso, della delibera del Consiglio Direttivo che ha stanziato una somma per l'acquisto di ausili sportivi per persone con disabilità, anche motoria, iscritte a questa società sportiva riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico».La presidente ha poi affermato che lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di suscitare emozioni, ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c’era solo disperazione.Per questo il Panathlon Club ha sempre ritenuto lo sport un’importante “scuola di vita” e un incredibile bacino di valori per ogni essere umano. Nel momento in cui c’è stata l’occasione di seguire in prima persona l’attività sportiva in questo centro socioriabilitativo per disabili, ci si è resi conto di quanto essa possa essere utile a tutti, giovani e meno giovani, e costituire un’ancora di salvataggio per le persone che soffrono di una disabilità.