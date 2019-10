© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un esperimento vincente quello portato avanti dall’allenatore romano Marco Taruggi che ai campionati nazionali che si sono svolti a Verona ha conquistato il terzo posto con una squadra composta da pallanuotisti provenienti da Terni, Roma e Rieti. Una selezione di giocatori che per alcune settimane si sono allenati alla piscina di Rieti per poi partecipare domenica scorsa presso il moderno centro sportivo di Fumane alle finali di pallanuoto per la categoria unica Under 16 e Under 18 del campionato nazionale “sportmanagement”.La squadra mista era formata da atleti della “ZeusEnergySport ” di Rieti, da quelli della “Aquatica Roma” e anche dagli atleti del “Nuoto club di Terni. Ottima la prestazione dei pallanuotisti selezionati che sono riusciti a salire sul podio arrivando terzi dopo aver battuto nella “finalina” la società Crema per 11 a7.Per il “Nuoto club Terni” sono stati selezionati Lorenzo e Marco Viola di Campalto, Lorenzo Donzelli, Tommaso Mammoli e Luca Casciotta. Mentre per “ZeusEnergySport” sono scesi in acqua Edoardo Carminati, Silvio Di Stefano, Franco Desideri e Daniele Nazzaro. Della “Aquatica” Roma presenti Giorgio Sganga, Eugenio Picheo e Flavio Settembre.Allenati dallo staff composto dall’allenatore Marco Taruggi e dal secondo Giuseppe Cipro, presente anche il dirigente della squadra Aquatica Dario Santantonio.