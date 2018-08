RIETI - Si è concluso il XIII Palio dei Saraceni di Rocca Sinibalda. Un’edizione particolarmente ricca di eventi e di spettacolo, per la presenza di circa 60 cavalieri che per tre giorni hanno campeggiato presso il campo sportivo di Rocca sinibalda, messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Rocca Sinibalda. Il maggior numero di partecipanti alla gara nella storia del palio, con ben 32 cavalli iscritti alle qualificazioni, una media di 500 spettatori a giornata con un migliaio di presenti al concerto della domenica sera di chiusura.



Il palio è una manifestazione che coinvolge la gran parte dei giovani del paese per un mese intero di lavoro dedicato ai preparativi e alla predisposizione del campo di gara, ma il successo della manifestazione ripaga del grande lavoro fatto. Importante il ruolo della Proloco che con il suo presidente, Domenico Ricci, supporta tutte le fasi organizzative e autorizzatxorie e si occupa di gestire il cuore pulsante del palio, la cucina, con le ottime proposte che riversano in ricchi menù per gli spettatori.



I ragazzi sono già al lavoro per la prossima edizione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza di cavalieri e spettatori e rispettare tutte le norme prescritte dalle circolari in tema di eventi di pubblico spettacolo, supportati in questo dal Comune di Rocca Sinibalda e dal Sindaco, Stefano Micheli che, insieme ad Antonio Federici fu uno degli ideatori del palio nel 2005. Appuntamento quindi al 2019 per una nuova, ricca edizione del Palio dei Saraceni.

Mercoled├Č 1 Agosto 2018



