Rieti, PalaSojourner-Real Sebastiani, il consigliere provinciale Angelucci presenta un'interrogazione

RIETI - Il consigliere provinciale Alessio Angelucci presenta un'interrogazione in merito al PalaSojourner e all'utilizzo per la prossima stagione sportiva vista la richiesta del Real Sebastiani di poterne usufruire per le gare di campionato.

L'interrogazione

La realtà sportiva provinciale ha visto nascere negli ultimi mesi la società Real Sebastiani Rieti;

Tale società ha fatto formale richiesta al Presidente della Provincia per l’utilizzo del PalaSojourner per le gare casalinghe del prossimo campionato di serie B;

Il Presidente della Provincia ha dichiarato a mezzo stampa che per l’utilizzo di tale struttura, rimanda solo ed esclusivamente ad un eventuale “accordo pacifico” tra la Real Sebastiani Rieti e la Npc Rieti;

In data 23/07/2020 la società Real Sebastiani Rieti con protocollo n. 15330 ha fatto richiesta al Presidente della Provincia di incontro ufficiale atto a dirimere tale vicenda;

SI INTERROGA

Il Presidente della Provincia per sapere se e con quali modalità permetterà l’uso della struttura pubblica PalaSojourner alla società Real.

