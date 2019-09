COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

XL Extralight Montegranaro

RIETI - Secondo test in pochi giorni per Zeus Npc Rieti XL Extralight Montegranaro, di nuovo uno di fronte all'altra, dopo la sfida de L'Aquila, che ha premiato i reatini (71-62), stasera, domenica 29 settembre, si torna in campo al PalaSojourner per l'ottavo Memorial Giuseppe Gasperini, giocatore delle giovanili della Sebastiani scomparso nel 1984 a 18 anni.Anche stasera i due coach andranno alla ricerca di un test provante, per definire le ultime cose in vista di un campionato che aprirà i battenti nel prossimo weekend, ma solo per i marchigiani, che a Rieti disputeranno l'ultima amichevole della preseason, mentre non è escluso per gli uomini di Rossi un ultimo scrimmage, in virtù dello slittamento della prima giornata. Mercoledì la Npc ha confermato di essere sulla giusta rotta, ma già da stasera coach Rossi chiederà ai suoi di correggere alcune imprecisioni che sono emerse sia nella gara di Scafati che nell'ultima uscita. A disposizione ci saranno gli stessi uomini di mercoledì, ancora assente Stefanelli, avrà nuovamente fiducia il giovane Filoni apparso ampiamente recuperato.Il Memorial organizzato da Angelo Marchione e Carlo Nerici, membri dell'Asd Amici di Peppe, in collaborazione con la Npc Rieti, vedrà tra i premiati personaggi del calibro di Donato Avenia, ex giocatore che vanta una carriera importante anche in nazionale, premio alla carriera per Franco Ciani, attuale tecnico di Montegranaro e tra i coach più apprezzati della serie A2, il reatino Roberto Peron e Paolo Vittori, membro dell'Italia basket all of fame. Targa alla memoria per l'ex Brina Luciano Vendemini, riconoscimenti anche ai reatini Carlo Ciccaglioni, Luigino Cerasa e l’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. In settimana sono arrivati anche i saluti al pubblico reatino e agli organizzatori del Memorial da grandi protagonisti del passato del basket reatino, tra i quali: Lino Lardo, Michele Mian, Massimo Guerra, Max Reale, Domenico Zamporlini e Yeancarlos Rodriguez, attuale giocatore di Cantù.: Zeus Npc Rieti: 0 Finco, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 98 Vujanac All. Rossi: 2 Thompson IV, 4 Miani, 8 Mastellari, 9 Andreani, 11 Conti, 12 Palermo, 17 Bonacini, 23 Berti, 25 Thomas, 32 Cucci, 33 Serpilli. All. Ciani