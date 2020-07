Rieti, al via i lavori al PalaSojourner, ma non ci sarà l'adeguamento per il futsal vista la scomparsa del Real. Foto

RIETI - Un milione e 200mila euro per adeguamento sismico e messa in sicurezza più altri 400mila per riqualificazione architettonica ed energetica. Queste le cifre dei lavori assegnati dalla Provincia alla ditta R.t.i. illustrati dal presidente Mariano Calisse direttamente sul parquet dello storico impianto nato nel 1974.



La novità è che il ritiro dall’attività del Real Rieti Calcio a 5 rende inutili i lavori necessari per svolgervi le partite di serie A1 di massimo interesse: «Stiamo rivisitando il progetto – spiega Calisse – anche se qualche intervento sui gradoni sarà comunque fatto. Ma ciò potrebbe abbreviare i lavori e consentire di investire le risorse su altre opere temporaneamente procrastinate».Termine dei lavori, in partenza la prossima settimana, forse abbreviato e stimato dal presidente in circa due mesi. In pratica fine settembre. Giusto in tempo per la fase finale del precampionato della Npc e la disputa della Supercoppa.