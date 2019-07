© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - PalaCordoni: il Comune avvia l’affidamento dei lavori di adeguamento e miglioramento.Il Comune di Rieti ha avviato le procedure per l’affidamento dei lavori di completamento dell’adeguamento e miglioramento funzionale del palazzetto dello sport PalaCordoni per un investimento complessivo di 90mila euro circa.“Ancora un passo importante della nostra Amministrazione che prosegue nella realizzazione degli impegni assunti in campagna elettorale – commenta il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Nonostante le difficoltà economiche che abbiamo ereditato, riusciamo comunque a tenere fede agli impresi presi con i cittadini. Investiamo 90mila euro sul PalaCordoni che serviranno ad adeguare la struttura. Successivamente nomineremo la Commissione comunale di pubblico spettacolo al fine di rendere agibile l’impianto per la sua intera capienza, circa 450 spettatori più gli atleti, al contrario dei 90 consentiti finora”.