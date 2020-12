PalaCordoni, approvato il progetto da un milione di euro. Donati: «Nuova vita per un tempio dello sport reatino»

RIETI - La Giunta Cicchetti, su proposta del consigliere delegato allo sport Roberto Donati, ha approvato il progetto esecutivo per l’ammodernamento e l’ampliamento del PalaCordoni, per un investimento di 1.054.000 euro.

L’intervento di progetto prevede le seguenti attività:

Adeguamento edile ed impiantistico locali spogliatoi, primo soccorso e di servizi interni dedicati secondo le normative Coni di settore

Ampliamento finalizzato alla realizzazione di nuovi spogliatoi, magazzini e locali tecnici

Adeguamento dei prospetti frontali e laterali ospitanti le scale di sicurezza esterne esistenti mediante fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento per facciate realizzato con rete composita filtrante e struttura di tensione in profili estrusi in alluminio preverniciato

Sostituzione infissi e porte esistenti con elementi Rei ove necessario ai fini dell’adeguamento antincendio secondo l’Istanza di Valutazione Progetta presentata al Comando Vigili del Fuoco

Adeguamento impianto elettrico

Adeguamento impianto di illuminazione

Impianto di ventilazione meccanica

Abbattimento barriere architettoniche mediante realizzazione di un elevatore con sistema di trazione oleodinamico a servizio delle tribune e di rampe dedicate in corrispondenza dei nuovi accessi alle strutture di ampliamento.

«Annunciamo con grande soddisfazione e con orgoglio un altro importante tassello nell’opera di rivitalizzazione degli impianti sportivi della Città di Rieti – spiega il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Il PalaCordoni, un tempio dello sport reatino, tornerà a nuova vita, adeguato, ampliato e più efficiente, in grado di rispondere alle esigenze delle società sportive e di rappresentare un fiore all’occhiello, uno dei tanti, dell’offerta sportiva e sociale della nostra Città. Insieme all’adeguamento e alle certificazioni di altre strutture che stiamo conseguendo, il rinnovo del PalaCordoni testimonia i grandi passi avanti nell’adeguamento della Città che si stanno compiendo con la nostra Amministrazione comunale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA