PalaCordoni, l'11 marzo l'inaugurazione. La nota di Roberto Donati, ex consigliere con delega allo Sport

RIETI - Sabato 11 marzo alle 11 sarà inaugurato il PalaCordoni, oggetto negli ultimi anni di importanti lavori di ammodernamento e ampliamento.

All’evento parteciperanno, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’ex Sindaco Antonio Cicchetti, l’assessore allo sport Chiara Mestichelli, la giunta, i consiglieri comunali, le Autorità cittadine, la delegata provinciale del Coni di Rieti Emanuela Perilli.

La nota di Roberto Donati, ex consigliere comunale con delega allo Sport

Finalmente si inaugura anche il PalaCordoni, un altro importante tassello della Cittadella dello Sport di via Duprè Thesèider!



Un progetto che, come tutti sapete, mi ha coinvolto completamente durante gli anni della passata amministrazione e che sono felice di vedere oggi realizzato, anche se non più in veste di consigliere delegato allo sport.

È stato un lavoro corale, svolto con i dirigenti e gli impiegati del settore sport del Comune di Rieti.

Dopo il pistino indoor dello Stadio Raul Guidobaldi, il Parco dello Sport e del Benessere e la Piscina Comunale scoperta, ora anche lo storico Palazzetto dello Sport viene restituito alla città in una veste nuova e più efficiente.





Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione del sistema di riscaldamento, così da poter utilizzare la struttura in ogni stagione ed in tutte le ore della giornata, l’abbattimento delle barriere architettoniche per permettere a tutti di usufruire della struttura, sia spettatori che sportivi, l’installazione di nuovi seggiolini per permettere una visione a 360° e l’ampliamento degli spogliatoi così da avere la possibilità di organizzare manifestazioni sportive di livello, lasciando gli spogliatoi già presenti per l’utilizzo quotidiano della struttura.Grazie a questo intervento completo siamo riusciti a restituire alla città una struttura che può supportare le scuole che non possiedono una palestra per le ore di attività motoria e le associazioni sportive dilettantistiche di Rieti, ma anche una nuova struttura moderna e in grado di ospitare manifestazioni interregionali per diversi sport: danza, pugilato e pallavolo, solo per citarne alcune.Insomma, un intervento strategico per tutte le attività sportive di Rieti che punta a generare un indotto di turismo sportivo, perché questo era (ed è ancora per me) il fine del progetto: tenere alto lo sport a Rieti e renderlo una vera risorsa per la città e per le attività.