di Emanuele Laurenzi

RIETI - Risorse finanziarie: è tutta questione di soldi tra manovre preventive e consuntive per trovare, tra le pieghe del bilancio comunale, le risorse economiche necessarie e indispensabili per far riaprire i portoni del PalaCordoni. Il palasport di piazzale Leoni è a oggi inagibile e interdetto a ogni attività sportiva per via dei mancati lavori di adeguamento richiesti dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al fine dell’ottenimento del Cpi (certificato di prevenzione incendi) procedura...