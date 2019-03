RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Reggina. Migliore in campo per gli amarantocelesti è Marchi, anche se il gol vittoria lo sigla Palma.



Ancora prestazione di squadra sontuosa in tutti i reparti, con una linea difensiva praticamente perfetta. Nella Reggina delude invece Bellomo, che non riesce a trovare spazio tra le linee del Rieti e non risulta mai pericoloso.

MARCONE 7

Quasi inoperoso, se non per qualche uscita, poi nel finale tira fuori la parata che salva il risultato sulla girata di Tulissi. Da grande sicurezza a tutto il reparto nel finale, sugli assalti della Reggina

DELLI CARRI 7

Perfetto in fase difensiva. Non è sempre pulito in disimpegno, ma l'età è dalla sua parte per migliorare. Dietro però è un muro.

GIGLI 7

Quasi perfetto come tutta la linea difensiva. Una piccola sbavatura nel finale quando nel tentativo di ribattere di testa allunga al centro dell'area di rigore, per il resto altra prestazione da incorniciare per il capitano

MATTIA 7

Al pari dei suoi compagni di reparto. Perfetto in chiusura, lotta e anticipa praticamente tutti.

BRUMAT 7

Nel finale pennella un cross perfetto per la testa di Cernigoi, ma nel complesso la sua è una prestazione ottima in entrambe le fasi.

MARCHI 7.5

Migliore in campo. Il centrocampista del Rieti è stato dotato di qualche polmone in più: corre, scivola, anticipa, carica il pubblico, difende e attacca. Moto perpetuo.

PALMA 7

Seconda partita consecutiva da titolare, secondo gol in campionato. E' suo il colpo di testa che decide il match al 43' del primo tempo. Prestazione sostanziosa.

GAROFALO 6.5

Entra alla perfezione nel match, chiude le linee di passaggio a centrocampo e prova a rilanciare il Rieti in contropiede.

CARPANI 6.5

Cresce di partita in partita. Buona prestazione per il centrocampista del Rieti, ottimo in fase di interdizione.

XAVI 6.5

Non tocca tantissimi palloni ma è comunque utile nel finale, dove il Rieti cerca di stringere i denti

ZANCHI 7

Dai suoi piedi, su calcio di punizione, nascono i più grandi pericoli della partita. Proprio da un suo cross teso scaturisce il gol partita di Palma.

MAISTRO 6.5

Utile, ma a volte non sfrutta appieno le sue doti tecniche. Giocatore dalle potenzialità illimitate che però ogni tanto tocca il pallone una volta di troppo. CERNIGOI 6: Buon ingresso in campo dell'attaccante. Ha una chance clamorosa di testa ma spedisce alto. Utile alla causa.

GONDO 7

Non arriva il gol, ma la prestazione è comunque ottima. Tiene alta la squadra, contende il pallone a tutta la difesa della Reggina e spesso ha ragione lui. Imprescindibile.

CAPUANO 7.5

Questo è il suo Rieti. I numeri delle ultime gare sono da capogiro. Imbriglia tatticamente la Reggina non lasciando spazio a Bellomo, ma al di là delle chiavi di lettura tattiche, impressionante la voglia di questa squadra di lottare su ogni pallone e sacrificarsi. Espulso nella ripresa, al triplice fischio esulta con i tifosi che lo abbracciano e intonano cori con il suo nome. Oramai è un idolo.



