Galvanio ancora in gol, Scaramuzzino dilapida il vantaggio. Bene Orchi e Vari. Le pagelle del Rieti

RIETI - E' stato un Rieti dai mille volti, quello che è uscito sconfitto dal "Gudini" per 3-4 contro il Castelnuovo Vomano. Bene in avvio, poi gli errori in rapida sequenza di Scaramuzzino (in giornata-no) hanno condizionato fortemente l'andamento della gara e il risultato finale. Pesa anche l'espulsione di Tiraferri a 20' dalla fine che lasciando la squadra in inferiorità numerica, ha agevolato il blitz degli abruzzesi. Bene Galvanio e Vari, in crescita Scognamiglio, mentre Orchi è una garanzia.

Le pagelle

SCARAMUZZINO 4: una domenica da cancellare completamente. Sull'1-0 sbaglia il posizionamento tra i pali e la punizione dell'esperto Loviso (ex Torino) s'infila sul primo palo. E sempre da un suo disimpegno in area, nasce il fallo da rigore commesso da Montesi su Faggioli, che lo stesso Loviso realizza mettendo la freccia. Topica clamorosa qualche minuto più tardi, quando esce dall'area sbagliando i tempi consentendo a Faggioli di vanificare il momentaneo 2-2 di Scognamiglio. Para un rigore allo scadere.

GUALTIERI 5,5: dalla sua parte imperversa Foglia e ha il suo bel da fare per tenerlo a bada. Non sempre impeccabile, nel finale è costretto spesso a fermarlo con le cattive, rimediando anche un cartellino giallo;

SCOGNAMIGLIO 6,5: gioca una partita autoritaria, sbaglia davvero poco e da una sua penetrazione centrale nasce il gol del momentaneo 1-0. Ma non è finita qui, perché sugli sviluppi dell'unico corner calciato durante i 95' trova il modo per realizzare il gol del momentaneo 2-2 con un preciso tap-in sottomisura;

MONTESI 5,5: sul suo voto pesa lievemente il fallo da rigore commesso su Faggioli, anche se complessivamente non disputa una gara negativa. Nel finale tenta di portarsi in avanti alla ricerca della superiorità numerica offensiva, ma dalla sua parte si sposta Loviso e tutto diventa più complicato;

TIRAFERRI 5: Campolo lo getta nella mischia dal primo minuto ed è dal suo destro rasoterra che nasce il gol di Galvanio. Tiene bene la posizione, commette dei falli tattici che hanno il loro peso specifico sull'economia del match, ma al 71' ci mette troppo agonismo nel tentare di recuperare un pallone intervenendo da dietro e l'arbitro senza esitare lo espelle. Un rosso pesante perché poco dopo il Castelnuovo Vomano sfrutta la superiorità numerica per trovare il gol-vittoria;

SADEK 5: parte bene, denotando molto dinamismo a centrocampo, ma complice il terreno pesante e la presenza sulle sue tracce di Loviso, pian piano si spegne non riuscendo a tenere botta ai suoi dirimpettai. E' giovane, ma ci si può lavorare;

ORCHI 6: ormai recita il ruolo di regista come se lo avesse sempre fatto. Pure stavolta si disimpegna bene e da ordine alla mediana. Anche lui, al pari dei suoi compagni di squadra, va in difficoltà quando gli avversari possono sfruttare la superiorità numerica, ma fino alla fine lotta su ogni pallone;

VARI 6,5: dinamico sia nel ruolo di mezz'ala che come seconda punta, gioca tra le linee e questo tipo di atteggiamento tattico, in avvio di ripresa, gli permettono di sfruttare l'indecisione difensiva del Castelnuovo Vomano per realizzare con estrema freddezza il gol del 3-3;

ZONA 6: è un elemento in evidente crescita, nonostante la sua giovane età. Nella prima mezz'ora spinge molto sull'acceleratore creando non poche difficoltà a Olivi, il quale spesso viene preso in controtempo. Nella ripresa il tecnico avversario gli prende le misure e cala di tono, ma complessivamente la prestazione è sufficiente;

Dal 56' ESPOSITO 6: quasi un tempo a disposizione per il biondo centrocampista campano, nel corso del quale si limita più a contenere e a dare manforte, che non ad offendere;

HABERKON 5: centimetri e prestanza fisica non bastano per far dimenticare Fioretti. Molto evanescente nei sedici metri finali, nonostante qualche duello aereo vinto. Non è proprio la tipologia di giocatore che fa al caso di Campolo;

Dal 55' TOMMASONE 5: entra dopo aver riequilibrato il risultato, ma non incide sull'aspetto offensivo della squadra, specialmente dopo l'inferiorità numerica;

GALVANIO 6,5: un altro gol di rapina, un'altra perla da aggiungere alla sua collezione, condivisa coi tifosi sistemati sulla ciclabile. E' uno che non molla mai e che crea più d'un grattacapo alla retroguardia molisana. Nella ripresa, Campolo lo arretra di qualche metro e, chiaramente, non trova più varchi per andare in gol;

CASTELNUOVO VOMANO 7: squadra ben organizzata, dotata di ottime individualità, a cominciare dall'esperto Loviso, proseguendo con Faggioli, Foglia e Terrenzio. Non è terzo in classifica per caso e lo ha dimostrato giocando un calcio brillante e propositivo, anche se agevolato dalla giornata negativa di Scaramuzzino;

ARBITRO LUONGO 6,5: dirige una gara con autorevolezza, limita i cartellini gialli ai falli più eclatanti e vede bene sia in occasione dei due rigori concessi al Castelnuovo Vomano, che sul rosso a Tiraferri;

