IL PRIMO TEMPO

GOL RIETI 2-1

GOL PAGANESE 2-0

GOL PAGANESE 1-0

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Paganese

Rieti

Arbitro

RIETI - Dopo lo stop interno contro il Catanzaro, il Rieti prova a riprendere la corsa verso la salvezza. Gli amarantocelesti sono di scena al "Marcello Torre" di Pagani.52'- Termina il primo tempo: Rieti sotto 2-1 contro il Paganese51'- Cartellino giallo anche per Kalombo, che è andato a stendere da dietro Diop49'- Alberti rimane a terra dopo un contrasto, staff medico della Paganese in campo. Si va verso un prolungamento del recupero45'- Assegnati 5' di recupero per la lunga interruzione per l'infortunio in avvio di Baiocco43'-Tirelli finisce giù in area, ma secondo il direttore di gara è simulazione. Cartellino giallo per il capitano amarantoceleste42'-. Il Rieti accorcia con Persano. Scivola un giocatore della Paganese in disimpegno e Persano si invola verso la porta, battendo Baiocco in uscita disperata39'- Conclusione di Alberti che termina altissima sopra la traversa. Il Rieti non riesce a reagire36'-. Diop non sbaglia dal dischetto. Raddoppio per la Paganese e doppietta per l'attaccante36'- Calcio di rigore per la Paganese. Tiraferri tocca con un braccio cercando di portarsi avanti il pallone. Diop dal dischetto33'- Cartellino giallo anche per Panariello, che perde palla e trattiene Zampa per la maglia31'- Cartellino giallo anche per Morrone per un intervento in ritardo su Gaeta29'- De Sarlo è il primo ammonito del match: l'attaccante commette fallo di reazione su un avversario e si becca il giallo27'- Ora la partita si gioca su ritmi bassi. Nessuna emozione, ma il Rieti prova ad essere leggermente più intraprendente. La rete di Diop interrompe una astinenza dal gol di 466' per la squadra di Erra21'- Buono spunto di Zanchi a sinistra, l'esterno la mette dentro per Persano, che viene anticipato in corner16'- Zampa va diretto in porta ma calcia centrale, trovando la respinta a mani aperte di Baiocco15'- Buon calcio di punizione guadagnato sulla trequarti da Persano, il Rieti prova a reagire13'- Il Rieti deve riorganizzarsi dopo il gol subito a freddo. Meglio la Paganese in questo avvio, una Paganese che ha colpito dopo 21''8'- Si rialza Baiocco, che ha subito un colpo allo zigomo perdendo sangue. Si può tornare a giocare6'- Il portiere della Paganese Baiocco fermo a terra dopo un contrasto. Gioco fermo già da un paio di minuti1'-. Iniziata la gara, primo pallone per la Paganese e i padroni di casa sono in vantaggio dopo 21''. Cross dalla destra e colpo di testa di Diop. Avvio chocE' una sfida che lo scorso anno aveva sancito praticamente proprio la salvezza, con il gol vittoria di Cernigoi su calcio di rigore. Ri-esordio per Alberto Mariani, che schiera tra i titolari Kalombo nel suo 3-5-2. A centrocampo giocano Morrone, rientrante dalla squalifica, insieme a Zampa e Tirelli, coppia d'attacco formata da De Sarlo e Persano. Stesso modulo anche per la Paganese di Erra, che invece vuole rimanere in scia dei playoff.: Baiocco, Panariello, Sbampato, Gaeta, Caccetta, Alberti, Diop, Carotenuto, Capece, Schiavino, Perri. All. Erra.: Merelli, Aquilanti, Granata, Kalombo, Tiraferri, Morrone, Zampa, Zanchi, De Sarlo, Persano. All. Mariani: Catanoso di Reggio Calabia (Abagnale-Regattieri)