VITTORIA CERCASI

RIETI ANCORA COL 3-5-2

I CONVOCATI

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

COSI' IN CAMPO

Paganese

Rieti

Arbitro

PROGRAMMA, XXVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il Rieti sorride: Russo recupera. Alla vigilia della sfida in programma domani, 16 febbraio, al "Marcello Torre" di Pagani, contro la Paganese (ore 17,30 arbitro Catanoso di Reggio Calabria) Mariani ritrova l'attaccante campano, che seppur non al 100% della forma fisica, sarà uno dei protagonisti del Marcello Torre, dove la truppa amarantoceleste proverà a rinverdire una tradizione favorevole (una vittoria e un pareggio) ed alimentare le speranze di salvezza.Nonostante una classifica all'apparenza rosea, la Paganese non vince da più d'un mese: l'ultima successo è datato 12 gennaio a Monopoli (1-0), ma da quel giorno solo quattro 0-0 ed un ko, quello di Francavilla (2-0). Non è che il Rieti stia meglio, visto che la vittoria lontano dallo Scopigno manca all'appello dal 27 ottobre (Cavese-Rieti 0-2) e che da allora ha collezionato 4 ko ed un pari. A spezzare parzialmente l'incantesimo, l'1-1 di Potenza di due settimane fa, ma i tre punti domani sono fondamentali per non perdere ulteriore terreno dal duo Sicula-Rende che in questo momento rappresentano l'unica via da percorrere per agguantare per lo meno un piazzamento playout. E visti gli impegni gravosi che attendono sia i siciliani (a Bisceglie), che i calabresi nel derby col Potenza, cogliere l'intera posta in palio a Pagani rappresenterebbe uno step stagionale importante, che riporterebbe gli amarantoceleste ad uno solo punto dalle dirette avversarie.Nel corso della rifinitura, Mariani ha insistito molto sul 3-5-2, di fatto lo stesso modulo adottato in precedenza sia da Beni, che da Caneo. E nonostante una serie di prove tattiche con le quali ha mescolato le carte tenendo un po' tutti sulla corda, le scelte sono state già fatte. In porta confermato Merelli, mentre sulla linea difensiva la novità riguarda l'innesto di Kalombo a destra per restare sulle tracce di Diop, vero pericolo dell'attacco azzurrostellato. Aquilanti e Granata gli altri due marcatori. A centrocampo tornano gli squalificati Zampa e Morrone e saranno proprio loro, insieme a Tirelli, a presidiare la zona centrale della mediana, con Tiraferri e Zanchi rispettivamente esterni di destra e di sinistra. In attacco si comincerà con Persano e De Sarlo, ma a gara in corso ci sarà spazio anche per Russo, che nel finale potrebbe rivelarsi un vero e proprio fattore vincente.: Addario e MerelliI: Aquilanti, Celli, M.Esposito, Fiumara, Granata, Kalombo, Rasi, Tiraferri, Vignati, ZanchiI: Bartolotta, Del Regno, Morrone, Serena, Tirelli, Zampa: De Paoli, De Sarlo, Persano, Russo(3-5-2): Baiocco; Panariello, Stendardo, Sbampato; Perri, Gaeta, Capece, Bramati, Carotenuto; Diop, Calil. All.: Erra(3-5-2): Merelli; Kalombo, Aquilanti, Granata; Tiraferri, Tirelli, Zampa, Morrone, Zanchi; De Sarlo, Persano. All.: Mariani: Catanoso di Reggio Calabria (Abagnale di Parma e Regattieri di Finale Emilia)Teramo-Monopoli16/2 ore 14,30Vibonese-Viterbese16/2 ore 15Bisceglie-Sicula LeonzioCatania-RegginaCatanzaro-Casertana16/2 ore 17,30Avellino-CaveseBari-PicernoPaganese-RietiPotenza-RendeTernana-Virtus FrancavillaReggina 59Bari 51Monopoli e Ternana 48Potenza 45Catanzaro 41Teramo 37Catania 36Viterbese 35Cavese 32Virtus Francavilla e Paganese 31Casertana e Avellino 30Vibonese 29Picerno 26Bisceglie 19Sicula Leonzio e Rende 16Rieti 12