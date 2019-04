I 23 CONVOCATI

RIETI - «Squadra che vince non si cambia? E' un concetto da perdenti». Paganese-Rieti sarà giocata dal miglior Rieti possibile, al di là dei risultati maturati in passato: a Capuano non piace fossilizzarsi su un modo di dire che per sua stessa ammissione definisce «riduttivo e controproducente» perché «se viaggio in 500 e mi danno una Ferrari è evidente che mi prendo la Ferrari».Come dire: se ho abbondanza nelle scelte e posso sbizzarrirmi nel "pescare" chi sta meglio - anche se non ha giocato la volta prima - lo faccio senza dover rendicontare a nessuno le mie idee. E la sfida di domani contro la Paganese probabilmente vedrà il varo di un Rieti che, seppur ripartendo dall'ossatura portante di quell'undici che domenica scorsa ha annientato la Reggina, potrebbe subire qualche variazione di carattere tecnico, più che tattico.C'è da capire, innanzitutto, se il 3-5-2 di partenza vedrà un tandem d'attacco puro (Gondo-Cernigoi) o un rifinitore (Maistro) più un terminale offensivo (Gondo in pole), mentre a centrocampo Palma parte in leggero vantaggio rispetto a Garofalo, un pupillo di Capuano che lo ha voluto ad ogni costo da Salerno e che domani affronterà la sfida di Pagani nuovamente da ex, al pari di Cernigoi che, come il tecnico, vanta un passato nel club azzurrostellato.«Guai a sottovalutare questa Paganese - è l'ammonimento di Capuano alla vigilia del match - Se andiamo a vedere il mercato di gennaio, ci rendiamo perfettamente conto di una cosa e cioè che la classifica non dice il vero. Conosco quell'ambiente, ci ho allenato due stagioni, è una piazza che vive per il calcio e sono sicuro che fino a quando l'aritmetica concederà una chance, nessuno mollerà la presa, a cominciare dal presidente e da tutto lo staff».Ancora out Grillo - risentimento muscolare - abbozzando un probabile undici, le indicazioni emerse al termine della rifinitura dico che in porta sarà confermato Marcone, la difesa verrà nuovamente affidata a Gigli col supporto di Delli Carri (a destra) e Mattia (a sinistra), mentre sulla mediana, Brumat e Zanchi agiranno da quinti, Marchi e Carpani le due mezz'ale, con Palma - match winner contro la Reggina - in regia. In attacco Maistro alle spalle di Gondo.E sulla possibilità che si pensi già al fattore "3 gare in 8 giorni", Capuano è stato chiaro: «Sicuramente andrà in campo la miglior formazione possibile, perché al di là dei diffidati, al di là della sfida di mercoledì a Siracusa, battere la Paganese diventa fondamentale, se non addirittura di vitale importanza. Perciò intanto pensiamo all'immediato, al resto ci penseremo da domenica sera».: Costa, Marcone.: Delli Carri, De Vito, Gigli, Gualtieri, Mattia, Scardala.: Marchi, Carpani, Brumat, Garofalo, Grillo, Corinti, Palma, Tiraferri, Xavi, Zanchi.: Cernigoi, Gondo, Maistro, Svidercoschi, Tommasone.(3-4-3): Santopadre; Piana, Stendardo, Dellafiore; Tazza, Nacci, Capece, Perri; Parigi, Scarpa, Cesaretti. All.: De Sanzo.(3-5-2): Marcone; Delli Carri, Gigli, Mattia; Brumat, Marchi, Palma, Carpani, Zanchi; Maistro, Gondo. All. Capuano.: Clerico di Torino(ore 14.30)Catania-BisceglieCatanzaro-Virtus FrancavillaJuveStabia-TrapaniReggina-Sicula LeonzioSiracusa-VibonesePotenza-Cavese (ore 16,30)Monopoli-Casertana (ore 18,30)Riposano: Viterbese e RendeJuve Stabia 65Trapani 64Catanzaro e Catania 57Potenza 47Viterbese e Monopoli 44Virtus Francavilla 43Vibonese 42Casertana 41Rende, Cavese e Reggina 40Sicula Leonzio 39Siracusa e Rieti 30Bisceglie 26Paganese 14