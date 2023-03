Nasce l’Associazione dei paesaggi rurali storici italiani, c'è anche la Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile

RIETI - E’ stato firmato ieri ad Arezzo l’atto costitutivo dell’Associazione dei Paesaggi Rurali Storici Italiani. I 25 rappresentanti dei più bei paesaggi italiani, iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, si sono riuniti per dare vita alla prestigiosa Associazione, che curerà i rapporti con il Ministero dell’Agricoltura che detiene il Registro, con l’Osservatorio Nazionale del Paesaggio e con tutti gli altri Enti territoriali coinvolti, oltre a coordinare le azioni per la valorizzazione e la tutela dei paesaggi e le iniziative promosse dai diversi enti aderenti.

Per la Provincia di Rieti, era presente la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, che ha sostenuto l’iscrizione al Registro del Paesaggio della Bonifica Romana e dei campi allagati della Piana Reatina, rappresentata dal Commissario Guido Zappavigna. L’area reatina entra così nel ristretto consesso dei più prestigiosi paesaggi italiani, assieme ad aree come i Vigneti Terrazzati della Valtellina, o le Colline del Prosecco, o i Limoneti di Amalfi e i Vigneti di Pantelleria, gli Oliveti Monumentali della Puglia e molti altri.

Dopo la firma, subito al lavoro tutti i membri del Coordinamento Nazionale per proporre le prime attività comuni, come una grande mostra itinerante, un Convegno per promuovere i prodotti di qualità delle aree iscritte e altre iniziative di grande risonanza.