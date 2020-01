RIETI - Domenica 2 febbraio, in occasione della solennità della Presentazione di Gesù, tornerà a Rieti padre Michele Vassallo, Presidente internazionale dell'Associazione di Diritto Pontificio Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo.



La giornata, che inizierà alle 9, sarà ospitata presso la Chiesa del Monastero Domenicano di Sant'Agnese in Rieti (ubicato nell'omonima via cittadina) e culminerà con le preghiere carismatiche alle ore 16 e la Santa Messa delle 17. © RIPRODUZIONE RISERVATA