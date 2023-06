Successo per il torneo amatoriale “Noi Sport Padel Tour 2023”: ecco i vincitori

Venerdì 9 Giugno 2023, 15:58







RIETI - Si è conclusa domenica 4 giugno, presso il campo Infinity Padel dì Rieti la lunga maratona del Torneo Amatoriale di Padel: “Noi Sport Padel Tour 2023”.



Un Torneo iniziato il 6 Marzo e concluso il 4 Giugno con oltre 90 partite disputate tra: gironi e tabelloni decretando i vincitori proprio sul campo di Infinity Padel di Rieti.



Il Torneo partito tre mesi fa, come ci afferma l’organizzatore Matteo Petroni è stato un torneo molto impegnativo per l’organizzazione perché oltre a coinvolgere il nostro circolo Infinity Padel, sono stati coinvolti altri circoli della provincia, Garden Sport Center Capena, Green Park Padel Passo Corese, disputando oltre novanta incontri tra le categorie: Maschili, Femminile e Misto.

Sono stati incontri tutti molto tirati sia dal punto di vista dell’agonismo, sia da quello tecnico con coppie in sintonia tra loro e incontri tirati fino all’ultimo colpo.

Sono molto soddisfatto afferma Petroni, della riuscita della manifestazione come primo campionato amatoriale dove si sono visti incontri di alto livello Padellistico, un grande ringraziamento va a “Noi Sport” nella persona di Gianluca Proni, per aver creduto insieme al sottoscritto in questo bellissimo progetto.



Vincitori:



Misto silver.

Coletti G-Clotilde.



Femminile Silver.

Raccuini-Dionisi.



Maschile Silver.

Di Giannantonio-Guadagnoli A.



Misto Gold.

Miriello-Tocca.



Femminile Gold.

Angelucci F-Lancia Giulia.



Maschile Gold.

Ciccaglioni-Ciaramelletti.