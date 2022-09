Torneo Automotive Città di Rieti, vincono le sorelle Tocca, fra gli uomini Bandiera e Placidi

RIETI - Si è svolto presso il centro sportivo Infinity Wellness di Rieti dal 1° al 7 settembre il secondo “Torneo Automotive Citta di Rieti” di Padel per quanto riguarda le categorie amatoriali.



Il Torneo che è partito il 1° Settembre e si è concluso proprio ieri sera, 7 settembre con 20 coppie maschili e 8 coppie femminili che si sono dati battaglia sul terreno di giuoco con colpi da grandi campioni.



Un torneo voluto e organizzato da Matteo Petroni, responsabile dell’area “Infinity Padel” del centro sportivo, un torneo giunto alla terza edizione ma con grandi “padelisti” che in sette giorni hanno fatto vedere dei colpi di ottimo livello confermato anche nelle sfide per il titolo.



Per il femminile si sono aggiudicate il torneo le sorelle Vanessa e Irene Tocca, sbaragliando per 6-3/6-3 là coppia Martina Santantoni, Shanti Scopigno.

Per quanto riguarda il maschile si è dovuto ricorrere ai tre set consentiti e dopo 1h e 55’ dì giuoco si sono aggiudicati il Trofeo per la seconda edizione consecutiva la coppia: Alessio Bandiera, Francesco Placidi contro Gianluigi Santilli, Alessandro Agrusti, la coppia Santilli/Agrusti, vince il primo set per 6-2, poi ha prevalso la coppia Bandiera/Placidi per 6-2/6-3 e aggiudicandosi il Trofeo Automotive per il secondo anno consecutivo.