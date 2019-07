RIETI - Risultato interessante per quattro coppie reatine del Padel Club Rieti che, nella giornata di ieri, hanno partecipato al torneo di Padel organizzato dalla Romita Padel Club di Terni.



Il migliore risultato è stato ottenuto dalla coppia formata da Francesco Salomone e Diego Angelucci che, su 33 coppie iscritte alla competizione, si sono piazzati al quarto posto della classifica finale. Il duo è stato battuto in semifinale dal dal famoso bomber ex Lazio Paolo di Canio e dal suo compagno di squadra Andrea Cecia: il risultato finale parla di una sconfitta, per i reatini, con il punteggio di 9-6 anche se, purtroppo, sul 7-6 il duo Salomone-Angelucci ha perso un killer point che poteva cambiare le sorti della gara.Risultato soddisfacente per la coppia formata da Alex Colaianni e Marco Marinetti, che sono riusciti a passare le prime gare e ad entrare nel tabellone degli ottavi. La sconfitta, però, è proprio arrivata agli ottavi. Nonostante delle buone prove viste durante i vari tornei di Padel nella manifestazione di Estate italiana, non sono riusciti ad iscriversi al tabellone delle fasi finali le altre due coppie reatine: la coppia formata dai fratelli Cristian e Gabriele Baiocchi e quella del duo Gianluca De Ambrosi e Massimiliano Nieddu.Soddisfatto della prova dei reatini Andrea Marinetti, uno degli organizzatori del Padel per Estate italiana e fondatore, insieme al padre Emiliano, del Padel Club Rieti. «Siamo soddisfatti e contenti-spiega Marinetti- del rendimento dei nostri giocatori in questo torneo che si è svolto a Terni. Inoltre, siamo orgogliosi della passione che i nostri iscritti mettono in ogni partita e dell’entusiasmo con il quale si confrontano non solo nei tornei che organizziamo nel nostro Club ma anche in quelli di altre province».